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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Maria Sakkari kimdir? Can Yaman detayı...

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Maria Sakkari kimdir? Can Yaman detayı...

Can Yaman geçtiğimiz gün Yunanistan'a gitmiş ve burada Türk dizilerini Yunanistan’da yayınlatan Victory Entertainment’ın sahibi Kostas Sakkaris’in kızı Maria Sakkari ile de tanışma fırsatı bulmuştu. Dünyaca ünlü Yunan tenisçi Maria Sakkari kimdir?

Kadınlar tenisinin son dönemdeki gözde isimlerinden Yunan Maria Sakkari, WTA sıralamasında bu sene elde ettiği başarıların ardından 28. sıraya kadar yükseldi.

24 yaşındaki güzel raket, Atina'da doğdu. Monaco'da Monte Carlo'da yaşayan Sakkari, kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan 2.7 milyon dolarlık bir gelir etti. Sakkari son olarak Amerika Açık'ta son 32 turunda Asleigh Barty'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Can Yaman'la tanıştı

Bilindiği gibi Can Yaman geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitmişti. Yaman, burada Türk dizilerini Yunanistan’da yayınlatan Victory Entertainment’ın sahibi Kostas Sakkaris’in kızı Maria Sakkari ile de tanışma fırsatı buldu.

Sakkari ile Can Yaman, uzun süre hem spor hem de Türk dizilerinden konuştu.

Yunan tenisçi, Can Yaman'la çekilen fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı;

Maria Sakkari kimdir Can Yaman detayı...

Maria Sakkari kimdir Can Yaman detayı...

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