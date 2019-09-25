Maria Sakkari kimdir? Can Yaman detayı...
Can Yaman geçtiğimiz gün Yunanistan'a gitmiş ve burada Türk dizilerini Yunanistan’da yayınlatan Victory Entertainment’ın sahibi Kostas Sakkaris’in kızı Maria Sakkari ile de tanışma fırsatı bulmuştu. Dünyaca ünlü Yunan tenisçi Maria Sakkari kimdir?
Kadınlar tenisinin son dönemdeki gözde isimlerinden Yunan Maria Sakkari, WTA sıralamasında bu sene elde ettiği başarıların ardından 28. sıraya kadar yükseldi.
24 yaşındaki güzel raket, Atina'da doğdu. Monaco'da Monte Carlo'da yaşayan Sakkari, kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan 2.7 milyon dolarlık bir gelir etti. Sakkari son olarak Amerika Açık'ta son 32 turunda Asleigh Barty'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Can Yaman'la tanıştı
Bilindiği gibi Can Yaman geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitmişti. Yaman, burada Türk dizilerini Yunanistan’da yayınlatan Victory Entertainment’ın sahibi Kostas Sakkaris’in kızı Maria Sakkari ile de tanışma fırsatı buldu.
Sakkari ile Can Yaman, uzun süre hem spor hem de Türk dizilerinden konuştu.
Yunan tenisçi, Can Yaman'la çekilen fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı;
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