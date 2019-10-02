Marco Rose: Baskılı oynayacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarco Rose: Baskılı oynayacağız
GeriFutbol Marco Rose: Baskılı oynayacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.10.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Marco Rose: Baskılı oynayacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marco Rose: Baskılı oynayacağız

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, “Baskılı oynayacağız. İki takım için de iyi bir maç olsun istiyoruz. 4-3-3 dizilişiyle oynayacağız“ dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2’nci maçında yarın Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’ta teknik direktör Marco Rose ve futbolcu Oscar Wendt maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam muhtemel ilk 11’lerine yakın bir kadroyla sahada yer alacaklarını vurgularken, “Bu maça gelmeden iki başarılı maçımız oldu ve bu kadroya benzer bir formasyonla oynayacağız. Hoffenheim maçındaki başarı aşikar ve o şekilde bir hazırlığımız oldu. Kendimizi ona göre hazırlayacağız. Her iki takım da Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı ve hazırlık maçı gibiydi. Baskılı oynayacağız. İki takım için de iyi bir maç olsun istiyoruz. 4-3-3 saha dizilişiyle oynayacağız” dedi.

“RAFFAEL İYİ BİR OYUNCU”
Takımın tecrübeli isimlerinden Raffael’in çok önemli bir oyuncu olduğuna değinen Rose, “İyi bir oyuncu, mutlaka kullanacağız. Formda bir oyuncu. İtiraz etmeyen, iyi şekilde sahada yer alan ve başarılı bir oyuncu, sahada olacaktır” diye konuştu.

“MAMADOU’YU MAÇTA DÜŞÜNEBİLİRİZ”
Marco Rose, sakatlıktan dönen Mamadou Doucoure’ye takımda daha çok görev vereceğini vurgulayarak, “Zor bir süreç geçirdi. 45 dakikanın altında forma giydi. İyileşmeye doğru gidiyor ve kadroda yer alacak gibi duruyor, onu maçta düşünebiliriz” dedi.
Grupta ilk 2’ye girerek yollarına devam edeceklerini belirten teknik adam, “Hedefimizde öncelikle 6 maç var ve ilk 2’ye girerek puanlar almalıyız. Buraya da puan alabilmek içn geldik” açıklamasında bulundu.

WENDT: GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ”
Wendt takının 30’uncu Avrupa maçına çıkacağını söylerken, “Uluslararası bir maça çıkacağımız için çok mutluyuz, bunu uzun zaman bekledik. Çok önemli. Maça da iyi hazırlandık iki galibiyet aldık maçtan önce kendimizi hazır hissediyoruz, sahada baskılı oynayacağız ve iyi bir galibiyet alıp ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“REKABET TAKIMA YANSIYOR”
Wendt sol bek mevkisinde forma rekabeti verdiği Ramy Bensebaini hakkında, “Ramy rakip değil. Onunla aynı takımda olmak beni de ileriye götürüyor. Her ikimiz için de rekabet iyi ve oyunumuza yansıyor” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Marco Rose: Baskılı oynayacağız
Abdullah Avcı konuştu! Fikret Orman salonda...
Onyekuru bombası! Ocak ayında...
Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır