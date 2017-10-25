Marco Reus bombası! İşte Reus'u isteyen takımlar..

Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan Marco Reus Alman ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre; daha önce "Artık 30 yaşıma yaklaşıyorum. Bundan sonraki kontratım son büyük sözleşmem olabilir. Hava değişikliği için Dortmund'dan ayrılmayı seçeneklerim arasında görüyorum" diyen Reus için Manchester United ve Arsenal'in devre arasında teklif yapması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun yeni bir başlangıç önerdiği Reus için, Arsenal'in daha ciddi bir teklifle geleceği ve Alexis Sanchez'in satılması durumunda gelecek bonservis parasının Reus için kullanılacağı yazıldı.(Fanatik)