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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.05.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Marco Paixao rekor kırdı!

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Marco Paixao rekor kırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Birevim Elazığspor filelerine gönderdiği gollerle lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu. 

Altay’ın sezon başında Polonya ekibi Gdansk’tan transfer ettiği ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Marco Paxiao, unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı.

Son haftaya 27 golle giren Portekizli oyuncu, Birevim Elazığspor ağlarına 2 gol bırakarak sezonu 29 golle tamamladı ve 2002/03 sezonundan bu yana 18 takımla oynanan ligde en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

Portekizli gol makinesi, 27 golle önceki rekorun sahibi Taner Demirbaş’ı geride bıraktı. Önceki haftalarda lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu Pote’den devralan, sezon sonunda da lig rekorunu kıran Portekizli; sezonu da en yakın rakipleri Pote ve Mehmet Akyüz’e 14 gol fark atmayı başardı. 

Kulüp unutmadı

Deneyimli futbolcunun rekorları bunlarla da sınırlı kalmadı.

Paxiao, Altay formasıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı.

Golcü oyuncu Polonya’da oynadığı dönemde bir sezonda en fazla 28 gol kaydetmişti. Attığı gollerle taraftarlar arasında fenomen haline gelen ve ‘Marco Paşa’ lakabını atan deneyimli oyuncuya kulüpten de bir jest geldi.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun adının ve siluetinin yer aldığı bir tişört çıkardı. Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Paxiao’ya sezonun sona ermesiyle birlikte birçok teklifin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

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Marco Paixao rekor kırdı

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