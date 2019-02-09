Marco Fabian resmen imzayı attı!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği ancak sağlık kontrollerinden geçememesinin ardından transferinden vazgeçtiği Marco Fabian'ın yeni takımı belli oldu. Meksikalı futbolcu, bugün resmi imzayı attı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Marco Fabian'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a getirmiş ancak oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi sonucunda operasyondan vazgeçmişti.
Sarı Lacivertliler'e transferi suya düşünce Eintracht Frankfurt'a geri dönen Meksikalı 10 numaranın yeni kulübü bugün resmen belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, MLS ekiplerinden Philadelphia Union ile bugün sözleşmeye imzaladı.
Bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştiği belirtilen transfer, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanırken yıldız isimle 1 yıllık sözleşme yapıldığı ve Eintracht Frankfurt'un oyuncunun bir sonraki satışından pay alacağı öğrenildi.
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