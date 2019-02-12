Marcelo'dan olay itiraf! Bale, İspanyolca bilmiyormuş...
6 yıldır İspanya'da top koşturan Gareth Bale için takım arkadaşı Marcelo'dan olay bir itiraf geldi! Bale sadece İngilizce konuşuyor ve soyunma odasında jestlerle, mimiklerle anlaşıyorlarmış.
Gareth Bale için bir kez daha "Real Madrid'den ayrılıyor" haberleri çıkmaya başladı ve Marca'nın iddiası olayı başka bir boyuta taşıyabilir.
Cristiano Ronaldo ve Kiko Casilla'nın takımdan ayrılmasıyla bazı konularda yalnız kaldığını söyleyen Marcelo, yanında zaman zaman Bale'in olduğunu ama onun da İspanyolca konuşamadığını itiraf etti.
"Bale sadece İngilizce konuşuyor. Başka bir şey konuşmuyor. Arada merhaba, nasılsın diyor. Soyunma odasında jest ve mimiklerle anlaşıyoruz."
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Sport ise Bale'in karakteristik özelliklerinin takımdaki ruhla bir olmadığını paylaşmıştı.
Daily Mail ise ilk 11'de yer almak için şu sıralarda genç yetenek Vinicius Junior ile forma rekabetine giren Bale'in, yakın gelecekte takımdan ayrılabileceğini ve bu kararın alınması durumunda listenin en başında Manchester United'ın yer aldığını yazdı.
Bale geçtiğimiz günlerde Real Madrid formasıyla 100'le kulübüne girmişti...
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