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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor / Fotoğraf: İHA
12.02.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Marcelo'dan ayrılık sinyali

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Marcelo'dan ayrılık sinyali

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo, kulübün gitmesini istemesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Brezilya basınına, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamada bulunan Marcelo, "Gönderilmek istenilen oyuncular arasındaysam talip olan takım transfer bedelini ödeyip işi çözer. Kalmak konusunda kendime güveniyorum ancak gün gelir de Real Madrid beni istemezse ayrılırım. Benim için üzücü olur ama giderim. Yine de olası bir ayrılığın zorlamayla olmayacağına da eminim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten 30 yaşındaki Marcelo, "Gösterdiğim üst düzey performansı sürekli devam ettirmek kolay değil. Şu an bu seviyenin altındayım ama kariyerim hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Bu sezon son iki ayda üç sakatlık yaşadım ancak artık fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Forma giydiğim takdirde form yakalayıp güvenimi yeniden kazanacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan sol bek Marcelo, bu sezon özellikle teknik direktör Santiago Solari'nin göreve gelmesiyle ilk 11'de yer bulmakta zorlandı. İtalya ekibi Juventus ile adı anılan Brezilyalı futbolcu, 23 haftası geride kalan İspanya liginde 12 maçta sahaya çıktı.

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