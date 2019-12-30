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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 00:24,Son Güncelleme:/

Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!

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Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!

Galatasaray'ın sol bek bölgesi için mutlu sona ulaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da duyurdu.

Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.

Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig'den 21 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.

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Ali Naci Küçük, Saracci transferinin detaylarını açıkladıSüper Lig'de devrenin bitimine 1 hafta kala gözler transfer gelişmelerine çevrilmeye başladı. Son şampiyon Galatasaray'ı Ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takıma dair son transfer gelişmelerini paylaştı...
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