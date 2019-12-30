Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!
Galatasaray'ın sol bek bölgesi için mutlu sona ulaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da duyurdu.
Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.
Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig'den 21 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.
HÜRRİYET DUYURMUŞTU
Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.
Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.
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