Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Marcelo Saracchi resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, yetenekli oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar 500 milyon avro karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi.

21 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 futbol sezonunda net 700.000 avro, 2020-2021 sezonunda ise net 1.350.000 avro sabit transfer ücreti kazanacak.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Marcelo Saracchi, Galatasaray'da 36 numaralı formayı terletecek. Genç sol bek, forma numarasına ilişkin olarak "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık." dedi.

"SANKİ EVİME GELMİŞ GİBİYİM"

Marcelo Saracchi, imza attıktan sonra "Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek." dedi.

MARCELO SARACCHI KİMDİR?

23 Nisan 1998 tarihinde Uruguay’ın Paysandú şehrinde dünyaya gelen Marcelo Saracchi, futbol kariyerine 2015 yılında Uruguay Ligi takımlarından Danubio’da başladı.

Buradaki performansıyla kısa sürede kıtanın en büyük ekiplerinden River Plate’in dikkatini çeken genç sol bek, 19 yaşındayken Arjantin’in yolunu tuttu.



River Plate ile 25 maça çıkan Marcelo Saracchi burada geçirdiği 1 sezon sonunda RB Leipzig tarafından fark edildi. Almanya ekibi RB Leipzig’in 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği genç futbolcu, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta 1 gol attı.



Saracchi 4 kez de ülkesi Uruguay’ın milli formasını giydi.



Marcelo Saracchi, Andrés Fleurquin ve Fernando Muslera’nın ardından Galatasaray forması giyecek üçüncü Uruguaylı futbolcu olacak.





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