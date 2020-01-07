Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Saracchi'nin kulübü Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için Leipzig'e 500 bin avro ödeyecek. İşte, Marcelo Saracchi'nin kariyeri hakkında tüm ayrıntılar...

23 Nisan 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pinto olan oyuncu, defans pozisyonunda görev almakta olup son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki yeni transferi, futbol kariyerine 2015 yılında Uruguay Ligi takımlarından Danubio'da başladı. Buradaki performansıyla kısa sürede kıtanın en büyük ekiplerinden River Plate'in dikkatini çeken genç sol bek, Arjantin'de 25 maça çıktı. Bir sonra Almanya'nın Leipzig Kulübünün, 12 milyon avro bonservis bedeli ile transfer ettiği genç futbolcu, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir gol attı.

Saracchi 4 kez de ülkesi Uruguay’ın milli formasını giydi.

Marcelo Saracchi, Andres Fleurquin ve Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray forması giyecek üçüncü Uruguaylı futbolcu olacak.