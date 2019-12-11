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Futbol
11.12.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Marcelo Guedes Lyon'dan ayrılma kararı aldı

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Marcelo Guedes Lyon'dan ayrılma kararı aldı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Lyon taraftarıyla problemler yaşayan Marcelo için sahaya atlayan bir taraftar eşek fotoğrafının üzerine 'Bu kulübü terk et' yazılı bir pankart açtı. 

Bunun üzerine Lyonlu futbolcular ve taraftarlar arasında büyük gerginlik oldu.

Saldırı sonrasında ailesinin güvenliğinden endişe eden Brezilyalı futbolcunun, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından destek görmesine rağmen, olaya gösterdiği sert reaksiyona rağmen kulüp tarafından cezalandırılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Marcelo'nun karısının arabasına yapılan saldırı ve ailenin uğradığı tehditle hakaretler sonrasında 32 yaşında futbolcunun bu kararı aldığı vurgulandı.

2016 yılında Hannover takımından Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, bir sene sonra Lyon takımına 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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