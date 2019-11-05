Marcelo: ''Galatasaray maçı final!''
Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, Galatasaray maçı hakkında konuştu...
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Galatasaray maçı öncesi İspanyol ekibinin tecrübeli futbolcusu Marcelo'dan iddialı açıklamalar geldi.
Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Marcelo şu sözleri kullandı;
''Galatasaray ile mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Bu maça final olarak bakıyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanacağız.''
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