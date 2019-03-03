Marcao'ya nazar değdi! Büyük hata...
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Süper Lig kariyerindeki ilk "gole sebep olan" hatasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında zorlu maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, müsabakanın ilk çeyreğinde yediği golle 1-0 geriye düştü.
Hızlı gelişen atakta Erzurumspor, Rashad Muhammed'le golü buldu. Savunma arkasına gönderilen topu Marcao ıskalayınca Rashad, sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi.
Sert bir vuruş çıkaran Rashad, kritik mücadelede takımını öne geçirdi.
Galatasaray'ın devre arasında Portekiz'den transfer ettiği ve başarılı performansıyla dikkat çeken Marcao ise ligdeki ilk kritik hatasını yaptı.
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