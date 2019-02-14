Marcao'dan öz eleştiri
Galatasaray'ın Benfica'ya mağlup olduğu maçta penaltıya sebebiyet veren Marcao, "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi." dedi.
Yedikleri ilk goldeki penaltının haksız yere verildiğini belirten Marcao, "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi." dedi.
Karşılaşmada çok hata yaptıklarını söyleyen Brezilyalı savunmacı, "Maçta yaptığımız hatalar da vardı. Bu maçı, hataları bir kenara bırakıp, ikinci maçı düşünmeliyiz. Çok hata yaptık. Bu seviyelerde, bu hataları yapmamalısınız. Sonuçta bir maç daha var. O maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız." diye konuştu.
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