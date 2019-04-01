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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Marcao'dan Fatih Terim'e büyük övgü

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Marcao'dan Fatih Terim'e büyük övgü

Sarı kırmızılı savunmacı Marcao, takımın durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı savunmacı, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.

"Şampiyonluğa olan inancımız daha da arttı"

"Bursaspor maçının ilk yarısında istediğimiz Galatasaray yoktu ama oyunu ikinci yarıda öyle bir değiştirdik ki olması gereken Galatasaray'ı sahada gösterdik. Mükemmel bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa olan inancımız daha da arttı."

"Taraftarlarımızın desteğiyle..."

"Sahamızda oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar almamızın en büyük faktörü, tartışmasız taraftarımızın büyük desteği. Elbette gösterdiğimiz performans çok önemli ama taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz."

"Luyindama'nın fiziği çok güçlü"

"Luyindama, teknik olarak iyi bir futbolcu. Fiziği çok güçlü ve hava toplarında çok etkili. Bu tip özellikleri olması sahada beni çok rahatlatıyor. Lisan konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama futbolun dili ortak. Bazen mimiklerle, bazen kısa kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz."

Fatih Terim'e övgü

"Gerçekten fantastik bir teknik adamla çalışıyoruz. Hem kişilik hem de hocalık anlamında inanılmaz biri. Her zaman oyuncularını nasıl daha iyi noktalara getirebileceğini düşünüyor. Bizim sürekli gelişmemizi sağlıyor."

"Pozitif yönlerimi ön plana çıkarıyor..."

"Geriden oyun kurmayı seven bir stoperim. Uzun top atmaktan nefret ediyorum. Bu nedenle geriden oyun kurmak benim pozitif yönlerimi ön plana çıkarıyor. Hem top sizin ayağınızda kalıyor hem de bloklar arasına atacağınız iyi bir pasla rakibi zor durumda bırakıyorsunuz."

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