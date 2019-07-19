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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.07.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Marcao: Yolun başındayız

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Marcao: Yolun başındayız

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirterek her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Marcao, "Hazırlık kampındaki ilk maçımızı zorlu bir rakibe karşı oynadık. Zor bir maç oldu. İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik ama yolun başındayız. Hazırlık kampı yeni başladı. İyi bir kamp geçiriyoruz. İyi oynadığımız, oyunu domine ettiğimiz ve pozisyonlar bulduğumuz anlar da oldu ama ne yazık ki kaybettik. Her geçen gün, antrenman ve hazırlık maçında daha iyi seviyeye ulaşacağız." diye konuştu.

Yeni transferlerden Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'u değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız mutlaka orayı hak ettiğiniz ve kaliteniz olduğunuz için geliyorsunuzdur. Kendisi de kaliteli bir oyuncu ve mutlaka bize faydası olacaktır. Ahmet, Luyindama ve benim için de aynı şeyler geçerli. Tek yapmamız gereken bu formayı en iyi şekilde terletebilmek ve kulübe hizmet edebilmek. Hocamız da bize güven veriyor. Onun verdiği güven ve takım içi rekabetle daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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