Marcao kimdir? Galatasaray ile adı anılan Marcao hangi mevkide oynuyor?
Marcao, transfer dönemi içerisinde Galatasaray ile adı anılan futbolcular arasında yer alıyor. Stoper mevkisinde forma giyen Brezilyalı oyuncu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), 1,85 boyu ve sol ayağı ile mevkisinde dikkat çekiyor. Peki, Marcao kimdir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Marcao, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlayan Marcao, yine aynı ligde yer alan AC Goianiense (GO) takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Bir müddet burada forma giydikten sonra bu kez Portekiz'in Rio Ave FC takımına kiralık olarak gönderilen Marcao, geçtiğimiz transfer döneminde Chaves forması giymeye başlamıştı.
Kulislerde Galatasaray'ın 1,85 boyundaki defans oyuncusuyla temas halinde olduğu bilgisi yer alıyor.
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