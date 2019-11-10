Marcao ikinci kez baba oldu!
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Bebeğe Bella ismi verildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun eşi Pamela'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Bebeğe Bella adının verildiği aktarılan açıklamada, "Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
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