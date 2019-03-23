Marcao geldi dertler bitti
Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Brezilyalı futbolcu Marcao, sarı kırmızılı takıma ilaç oldu.
Ligin ilk yarısındaki ilk 9 maçta 10 gol yiyen G.Saray, 2. devre aynı süreci 6 golle geçti. Bu maçların hepsinde oynayan Marcao, savunmayı toparlayan isim oldu.
Galatasaray'ın değişmeli olarak Maicon, Serdar, Ahmet ve Ozan'dan oluşan savunma hattı, ilk 9 hafta 19 puan toplamıştı. Marcao-
Luyindama ikilisi ile ikinci yarıda 9 haftada 23 puan alındı ve 1.11 olan gol yeme ortalaması 0.66'ya düştü.
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