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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Marcao 25 milyon euro!

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Marcao 25 milyon euro!

Galatasaray forması ile sadece 6 ayda sergilediği performansla Marcao, Avrupa kulüplerinin radarına girdi ve yönetimin kapısı şimdiden çalınmaya başladı.

Scout ekibinin araştırması ve teknik direktör Fatih Terim’in onayı ile alınan Marcao için İtalyan ve İspanyol kulüplerinin ilgisi sonrasında menajerler, Galatasaray’ı adeta ablukaya aldı. İtalya’nın Atalanta kulübü, Marcao’ya talip olurken, menajerler de sarı kırmızılı yönetime bonservis bedeli olarak istedikleri rakamı sordu.

‘Bizim için önemli bir oyuncu’

Gelen teklifler karşısında Galatasaray’ın tavrı net oldu. Atalanta’nın 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı Marcao için bu rakam komik bulundu. Terim’in, 2019-20 sezonu kadrosunu oluştururken ‘vazgeçilmez’ isimler arasında  gösterip, ayrılığını kesinlikle istemediği Marcao’dan yönetim de kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterdi. Sarı kırmızılılar, “Kalitesi ve pozisyon bilgisi yüksek, solak bir stoper” ifadesi kullanarak bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Top şimdi Atalanta’da

Ocak ayında 4 milyon Euro karşılığında Chaves Kulübü’nden alınan oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmediğini bildiren Galatasaray, ancak 25 milyon Euro ve üzerinde bir rakam  teklif edilirse bu konuyu gündeme alabileceğini iletti. Marcao’yu takip eden Atalanta başta olmak üzere kulüpler bu rakama çıkarsa söz Fatih Terim ve yönetimde olacak, durum değerlendirilip ona göre bir karar verilecek

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