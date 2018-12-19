Marca'dan flaş iddia! G.Saray ve Filipe Luis...
Atletico Madrid'in 33 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu Filipe Luis için flaş bir iddia ortaya atıldı...
Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid, Brezilyalı sol bek Filipe Luis'in 30 Haziran 2019'da bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
Artık 'yaşlı' oyuncu kategorisinde olması ve artan sakatlıklarının yanında, arkasında Lucas Hernandez gibi genç bir ismin olması, Filipe Luis'in sonunu hazırladı.
2014-15 sezonunda Chelsea yolunu tutan tecrübeli sol bek, bir sezon sonra Atletico Madrid'e geri dönmüştü ve yaklaşık 3.5 sezondur İspanyol takımının formasını giymeye devam ediyor.
Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Filipe Luis için geçtiğimiz sezon 4.5 milyon Euro talep eden Atletico yönetimi, bu sefer çok daha az bir teklife 'Evet' diyebilir.
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