Maradona'nın onuncu çocuğu olduğunu iddia ediyor
Diego Armando Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara, Arjantinli yıldızın 10. çocuğu olarak soyadını alabilir.
Diego Armando Maradona'nın kanunen kabul ettiği 5 çocuğu bulunuyor. Arjantinli yıldız birkaç gün önce Küba'daki üç çocuğun daha babası olduğunu ve onlara soyadını vereceğini duyurdu. Maradona ayrıca Küba'da bir çocuğunun daha olabileceğini, DNA sonuçları olumlu çıkarsa onu da nüfusuna alacağını ilan etmişti. Arjantinli futbol efsanesinin böylece çocuk sayısı 9'a çıkacak.
Maradona'nın avukatı 10. bir çocuğun daha olabileceğinin de sinyallerini verdi. Daha önce Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara'nın bu isim olabileceği belirtiliyor. La Plata'da yaşıyan Lara, 2 yıl önce Arjantin'de bir TV programında biyolojik babasının Maradona olabileceğini söylemişti.
3 Haziran 2001 doğumlu Santiago Lara'nın annesi Natalia Garat, 2005 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. O dönem üvey babası olan Marcelo Lara'nın daha sonra gerçek babası olmadığını öğrenen Santiago Lara'ya biyolojik babasının Maradona olduğu söylenmişti.
Artık 17 yaşında olan Santiago, Maradona'nın son günlerde haberdar olmadığı çocuklarını sahiplenmesinin ardından yeniden umutlandı. Santiago'nun avukatı Fabian Musto, DNA testi yapılması için çalışmalara başladı. Maradona'nın da test yapılmasına karşı olmadığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle