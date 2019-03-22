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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
22.03.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Maradona'nın onuncu çocuğu olduğunu iddia ediyor

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Maradona'nın onuncu çocuğu olduğunu iddia ediyor

Diego Armando Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara, Arjantinli yıldızın 10. çocuğu olarak soyadını alabilir.

Diego Armando Maradona'nın kanunen kabul ettiği 5 çocuğu bulunuyor. Arjantinli yıldız birkaç gün önce Küba'daki üç çocuğun daha babası olduğunu ve onlara soyadını vereceğini duyurdu. Maradona ayrıca Küba'da bir çocuğunun daha olabileceğini, DNA sonuçları olumlu çıkarsa onu da nüfusuna alacağını ilan etmişti. Arjantinli futbol efsanesinin böylece çocuk sayısı 9'a çıkacak.

Maradona'nın avukatı 10. bir çocuğun daha olabileceğinin de sinyallerini verdi. Daha önce Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara'nın bu isim olabileceği belirtiliyor. La Plata'da yaşıyan Lara, 2 yıl önce Arjantin'de bir TV programında biyolojik babasının Maradona olabileceğini söylemişti.

3 Haziran 2001 doğumlu Santiago Lara'nın annesi Natalia Garat, 2005 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. O dönem üvey babası olan Marcelo Lara'nın daha sonra gerçek babası olmadığını öğrenen Santiago Lara'ya biyolojik babasının Maradona olduğu söylenmişti.

Artık 17 yaşında olan Santiago, Maradona'nın son günlerde haberdar olmadığı çocuklarını sahiplenmesinin ardından yeniden umutlandı. Santiago'nun avukatı Fabian Musto, DNA testi yapılması için çalışmalara başladı. Maradona'nın da test yapılmasına karşı olmadığı öğrenildi.

Maradonanın onuncu çocuğu olduğunu iddia ediyor

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