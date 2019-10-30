Maradona tahta çıktı!
Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata, Arjantin Süper Lig'nde Newell's Old Boys'u 4-0 yendi. Ancak maçtan daha çok konuşulan Maradona'nın yedek kulübesi önündeki tahtı oldu.
Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'a konuk oldu.
Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı.
Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi.
Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı.
Futbol efsanesi maçı tahtında takip ederken, takımı Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'u 4-0 yendi.
Efsane isim Maradona'nın Barcelona zamanlarını izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle