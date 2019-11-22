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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...

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Maradona, Federer'i ağlattı! O sözler...

Spor dünyasının iki efsanesi Arjantin'de duygusal anlar yaşadı. Arjantinli yaşayan futbol efsanesi Maradona, İsviçreli yaşayan tenis efsanesi Roger Federer'i övgü dolu sözleriyle ağlattı.

Spor Arena Dış Haberler | Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, bir başka yaşayan efsane Roger Federer'e duygusal anlar yaşattı.

Roger Federer, Güney Amerika Turu kapsamında Arjantin'in Buenos Aires kentinde Alexander Zverev ile bir gösteri maçı gerçekleştirdi ve bu maça Diego Armando Maradona'yı da davet etti.

Arjantinli efsane maça katılamadı ancak İsviçreli raketin bu nazik davetini aynı nezaketle cevaplandırarak övgü dolu özel bir video gönderdi. Maradona'nın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerini duyan Roger Federer gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Diego Armando Maradona'nın Roger Federer için söyledikleri:

"Merhaba usta! Makine! Ben seni böyle adlandırıyorum. Sen en büyüktün, en büyüksün ve daima en büyük olarak kalacaksın. Senin gibi kimse yok. Arjantin'de herhangi bir sıkıntı yaşarsan haberim olsun. Bana ulaşabilir ve neye ihtiyacın olduğunu söyleyebilirsin."

Maradona'nın Barcelona formasıyla Valencia'ya attığı golü izliyoruz...

Maradona, Federeri ağlattı O sözler...

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