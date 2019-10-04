Maradona çıldırdı, 7 futbolcusunu rezerv takıma gönderdi
Geçtiğimiz ay Arjantin takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlük görevini devralan Diego Armando Maradona, takım içi disiplini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışıyor.
Spor Arena / DIŞ HABER | Takımının başında çıktığı ilk 3 maçta puan alamayan Maradona dizginleri eline aldı ve 7 as oyuncusunu rezerve takımına gönderdi.
Jonathan Chacon, Guillermo Enrique, Lucas Miguez, Juan Cataldi, Khalil Caraballo, Eric Ramirez ve Lucas Calderon gibi isimleri as takımından uzaklaştıran efsane teknik adamı, antrenman sahasını da değiştirdi.
Racing Club, Talleres de Cordoba ve River Plate gibi takımlara yenilen Gimnasia, hafta sonu Godoy Cruz ile karşı karşıya gelecek.
8 hafta sonunda 1 puanda bulunan efsanevi teknik adamın takımı, Arjantin Süper Ligi'nde son sırada bulunuyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle