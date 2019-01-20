Many Pacquiao (Pac Man) Adrien Broner maçının kazananı belli oldu!
On dünya şampiyonluğu bulunan ve defalarca yılın dövüşçüsü seçilen Many Pacquiao (Pac Man), dün gece WBO şampiyonlarından Adrien Broner ile ringde kozlarını paylaştı. Maçın galibi, 40 yaşındaki efsane dövüşçü Many Pacquiao oldu.
WBA ağır siklet şampiyonu Filipinli boksör Manny Pacquiao ,cumartesi gecesi Las Vegas'ta Adrien Broner'a karşı zafer kazandı.
40 yaşındaki Filipinli boksör, ağır darbeler almasına rağmen 29 yaşındaki Broner’ı devirmeyi başardı.
Floyd Mayweather da mücadeleye izleyen isimler arasında yer aldı. Mayweather'ın Pacquiao'ya karşı rövanş spekülasyonu ise gündemde yer aldı. Yenilmez Mayweather, Pacquiao’yu 2015’te nakavt etmişti.
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