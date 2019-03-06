Manuel Fernandes kadro dışı kaldı! Galatasaray...
Lokomotiv Moskova'nın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, Rubin Kazan ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi!
Sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes, Rusya Kupası çeyrek final mücadelesi rövanş maçı öncesi ani bir kararla kadroya dahil edilmedi.
Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Fernandes, kulübü ile sözleşmesini henüz uzatmış değil. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında oynayıp oynamayacağı ise belli değil.
Sezon başında Beşiktaş'a transferi sıkça konuşulan Manuel Fernandes Siyah Beyazlılar için, 'Beşiktaş'ta kendimi evimde gibi hissediyordum. Çok iyi zaman geçiriyordum, ayrıca iyi futbol oynuyordum. Sözleşme yenilemeye çok yakındım ama anlaşamadık. Ardından ben de Lokomotiv Moskova'ya gittim" açıklamasında bulunmuştu.
Galatasaray da istedi
Rus basınının duyurduğu haberde Galatasaray'ın Fernandes ile anlaşmaya vardığı transferin devre arasında ya da sezon sonu olacağı konuşuluyordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes Galatasaray'a bedelsiz transfer olabilir.
Fatih Terim'den Fernandes açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Fernandes'le ilgili olarak "Manuel Fernandes çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu. Şu anda herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Yarın ne olacağı bilinmez" diyerek transferine açık kapı bırakmıştı.
Lokomotiv Moskova'nın Rubin Kazan ile oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Guilherme, Kochenkov, Medvedev;
Savunma: Kverkvelia, Idova, Khevedes, Chorluka, Mikhalik, Lysov, Lapshov
Orta saha: Denisov, Kryhovyak, Ignatiev, Farfan, Barinov, An.Miranchuk, Al.Miranchuk, Kvaratskhelia, Rybchinsky, Tugarev
Forvet: Smolov, Eder, Zhemaletdinov.
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