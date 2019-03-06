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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.03.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Manuel Fernandes kadro dışı kaldı! Galatasaray...

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Manuel Fernandes kadro dışı kaldı! Galatasaray...

Lokomotiv Moskova'nın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, Rubin Kazan ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi!

Sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes, Rusya Kupası çeyrek final mücadelesi rövanş maçı öncesi ani bir kararla kadroya dahil edilmedi.

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Fernandes, kulübü ile sözleşmesini henüz uzatmış değil. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında oynayıp oynamayacağı ise belli değil.

Sezon başında Beşiktaş'a transferi sıkça konuşulan Manuel Fernandes Siyah Beyazlılar için, 'Beşiktaş'ta kendimi evimde gibi hissediyordum. Çok iyi zaman geçiriyordum, ayrıca iyi futbol oynuyordum. Sözleşme yenilemeye çok yakındım ama anlaşamadık. Ardından ben de Lokomotiv Moskova'ya gittim" açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray da istedi
Rus basınının duyurduğu haberde Galatasaray'ın Fernandes ile anlaşmaya vardığı transferin devre arasında ya da sezon sonu olacağı konuşuluyordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Manuel Fernandes Galatasaray'a bedelsiz transfer olabilir.

Fatih Terim'den Fernandes açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Fernandes'le ilgili olarak "Manuel Fernandes çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu. Şu anda herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Yarın ne olacağı bilinmez" diyerek transferine açık kapı bırakmıştı.

Lokomotiv Moskova'nın Rubin Kazan ile oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Guilherme, Kochenkov, Medvedev;

Savunma: Kverkvelia, Idova, Khevedes, Chorluka, Mikhalik, Lysov, Lapshov

Orta saha: Denisov, Kryhovyak, Ignatiev, Farfan, Barinov, An.Miranchuk, Al.Miranchuk, Kvaratskhelia, Rybchinsky, Tugarev

Forvet: Smolov, Eder, Zhemaletdinov.

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