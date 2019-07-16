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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
16.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Manuel Fernandes bombası! 3 milyon euro... | Son dakika transfer haberleri...

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Eren Derdiyok’u bitirip taraftarını heyecanlandıran Göztepe asıl bombayı Manuel Fernandes’le patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 3 milyon Euro’dan açan, ancak fiyatını düşüren yıldız oyuncuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Eren Derdiyok’tan sonra taraftarını heyecanlandıracak bir bomba daha patlatma niyetinde... Hedefteki isim sezon biter bitmez de gündeme gelen Manuel Fernandes. Lokomotiv Moskova ile biten kontratını yenilemeyen ve Göztepe’den gelen ilk teklife 3 milyon Euro isteyerek yüksekten uçan yıldız oyuncu beklediği önerileri bulamayınca fiyat düştü. İzmir ekibinin bu transfer için yıllık 1.5 milyon Euro ödemeyi gözden çıkardığı bildirildi.

Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor | Transfer haberleri...
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Topal’dan olumsuz yanıt

Orta sahaya tecrübeli bir yerli futbolcuyu da kadrosuna dahil etmek isteyen Göz Göz’de Başkan Mehmet Sepil’in 4 yıl Galatasaray, 2 yıl Valencia ve 7 sezon Fenerbahçe formalarını giyip A Milli Takım’ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Mehmet Topal için nabız yokladığı ancak, “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” yanıtını aldığı öğrenildi.

Yabancılar dert oldu!

Göztepe’de yabancılar Titi, Reis, Beto’dan sonra Poko da Türkiye’ye dönüp takıma katıldı. Borges’le yolları ayırmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, takımla ilk etap çalışmalarına çıkan Grillo ve Ngando’ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara yeni sezon ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.

Gassama finale kaldı

Göztepeli Lamine Gassama’nın forma giydiği Senegal Milli Takımı, Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükseldi. Senegal, Gassama’nın ilk 11’de başlayıp 110 dakika forma giydiği uzatmaya giden yarı final maçında Tunus’u 1-0 mağlup etti. Gassamalı Senegal, 19 Temmuz Cuma günü Cezayir’le oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Manuel Fernandes bombası 3 milyon euro... | Son dakika transfer haberleri...

Manuel Fernandes bombası 3 milyon euro... | Son dakika transfer haberleri...

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