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Futbol
24.12.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...

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Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar bonservisi elinde olan Manuel da Costa'ya yöneldi.

Galatasaray'da devre arası transferleri için hazırlıklar sürerken, Portekiz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılıların Tondela'da forma giyen Bruno Wilson'ı gündemine aldığı iddiasının ardından O Jogo gazetesi, şimdi de Manuel da Costa'nın Galatasaray'a önerildiğini yazdı.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile sözleşmesini fesheden Da Costa'nın Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulanırken 33 yaşındaki Portekizli oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyeceği ve transferle ilgili kararı Fatih Terim'in vereceği belirtildi.

Galatasaray bilindiği gibi UEFA anlaşması gereği satmadan oyuncu alamıyor. Bu durum da Da Costa transferini mümkün kılıyor.

Da Costa, geçen sezonun devre arasında 4.5 milyon euro karşılığında Al İttihad'a imza atmıştı.

Manuel da Costanın uçak bileti elinde Galatasaray...

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