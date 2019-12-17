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Futbol
17.12.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig!

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Manuel da Costa serbest kaldı, adres Süper Lig!

Sezon başında Başakşehir'in Al Ittihad'a sattığı Manuel da Costa, Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa, sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.

Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı. Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. (Ajansspor)

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