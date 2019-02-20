ManU'dan Erzurum'a! Obertan büyüledi...
Ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayıran Erzurumspor, yine bu dönemde 5’i yabancı 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Kadroya katılan Obertan performansıyla göz kamaştırdı.
Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş’u alarak kadrosunu güçlendiren Mavi-Beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı
Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3’ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle Obertan’ın takıma sağladığı uyum ve performans herkesi büyüledi.
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