ManU ve Tottenham'dan sonra Juventus Vedat Muriqi'nin peşinde
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi'yi devler takip ediyorken bu kulüplerin arasına bir dev kulüp daha eklendi.
Manchester United'ın gözlemci ekibi de Kosovalı golcüyü izlemek için Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre başarılı futbolcuyla Tottenham da yakından ilgileniyor.
Ligin 6. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele için İtalya devi Juventus'un yetkilileri maçı yerinden takip edecek. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un hedefinde Vedat Muriqi var.
Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde çıktığı 5 maçta toplam 3 gol 2 de asistle oynayan Muriqi'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin radarında.
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