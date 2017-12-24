ManU, City'nin 13 puan gerisinde

Mücadelenin 27. dakikasında gelişen ani atakta Mehrez'in pasında topu ağlara yollayan Vardy, Leicester City'yi 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada ev sahibi ekibin savunmada yaptığı hatayı affetmeyen Juan Mata skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
60. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mata, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yollayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
69. dakikadan sarı kartı bulunan ve 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Amartey, Leicester'ı sahada 10 kişi bıraktı.
Eksik kalan rakibi karşısında net fırsatları değerlendiremeyen United'da karşılaşmanın yıldızı Mata yerini, son 5 maçtır kadroya giremeyen Mkhitaryan'a bıraktı.,
Leicester City, 90+4. dakikada Harry Maguire ile golü buldu ve maç 2-2 sona erdi. Manchester United yediği son dakika golüyle yıkılırken, puanını 42 yaptı ve lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Leicester ise 27 puanla 8. sırada yer aldı. (Ajansspor)