Manisaspor'un Makukula kabusu yeniden hortladı

Lig'de zor günler geçiren Manisaspor, FIFA Disiplin Kurulu tarafından verilecek eksi 6 puan cezasıyla karşı karşıya. Siyah-beyazlılarda, Makukula kabusu yeniden hortladı.

Tarzanlar, bu hafta Makukula ve Benfica kulübüne taahhüt edilen 50 bin Euro'luk ödemeyi yapmazsa FIFA Disiplin Kurulu tarafından eksi 6 puan cezasına çarptırılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili Manisaspor kulübünden henüz açıklama gelmedi. Eğer siyah-beyazlılar 6 puan silme cezası yerse puanı 1'e düşecek ve TFF 1. Lig'de son sıraya gerileyecek.

TFF, sezon başı ulusal lisans kriterlerini yerine getiremediği için Grandmedical Manisaspor'a 3 puan silme cezası vermişti. Öte yandan Grandmedical Manisaspor'un Iwanski'ye olan borcu nedeniyle FIFA'da dosyası olduğu ve ileriki günlerde Iwanski dosyası ile ilgilide bir yaptırımın uygulanabileceği iddia edildi. (Yeni Asır)