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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.03.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Manisaspor'u bekleyen karanlık tablo! Amatöre düşme tehlikesi...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’tan sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig’e düşmesi kesinleşen, bir dönemin Süper Lig temsilcisi Manisaspor’un önündeki karanlık tablo taraftarını iyice korkutuyor.

Transfer yasağıyla yalnız altyapıdan gençleri kalan, borçları yüzünden tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilince antrenman yapmakta bile güçlük yaşayan, 161 bin TL alacaklı olunan bir kasap tarafından Süper Lig’e çıktığı yıllarda aldıkları dahil 25 kupası haczedilerek icradan satışa çıkarılan kulübün önünde seneye 3. Lig’e katılamama tehlikesi de bulunuyor.

Borç yüküyle yok olmanın eşiğine kadar gelen, çığlığını kimseye duyuramayan Manisaspor’un geçen sezon 12, bu sezon ise 15 puanı silindi.

FIFA’nın bu sezon başında eski futbolcularından Iwanski’ye olan 411 bin Euro borcu ve 2010 yılındaki Aziza Makukula transferinde Portekiz kulübü Benfica’ya ödemediği 2 milyon Euro bonservis bedeli için 6’şar puan ceza verdiği Manisaspor’u amatöre düşürme ihtimali var.

Ceza aldığı Makukula, Iwanski, Portekiz Futbol Federasyonu ve Benfica’ya olan borçlarını kapatması imkansız görülen Manisa, FIFA tarafından her dosya için alt lige düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Manisasporu bekleyen karanlık tablo Amatöre düşme tehlikesi...

Nereden nereye Manisaspor...
Nereden nereye! Manisaspor...
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Manisada akılalmaz görüntü
Manisa'da akılalmaz görüntü!
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