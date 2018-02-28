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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Manisasporlu futbolcular idmanı boykot etti
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Futbol
28.02.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Manisasporlu futbolcular idmanı boykot etti

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Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Grandmedical Manisaspor'da yine para krizi yaşanıyor.

Kulüpte 10 gün önce olağanüstü kongrede Abdullah Mergen'in yerine göreve gelen Gökay Budak yönetimi, takıma ödeme sözünü yerine getiremeyince futbolcular tarafından tepki aldı. Futbolcular, dünkü antrenmanı boykot etti. Ligde, bir üst basamağında yer alan Denizlispor'la cumartesi günü hayati öneme sahip bir deplasman maçına çıkacak Manisaspor'da yönetim, acil kaynak arıyor. Seçimi kazandıktan sonra henüz ekonomik anlamda destek bulamayan başkan Gökay Budak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le görüşmeyi bekliyor. Yönetimin sıkıntılara çare bulunamadığı takdirde kulübün anahtarlarını Ergün'e vermeyi düşündüğü öğrenildi.

ZORAKİ KAHRAMANLAR
Devre arasında 10 as futbolcunun paralarını alamadıkları gerekçesiyle ayrıldığı Manisaspor'da alternatifsizlikten kadroya dahil edilen gençler, umut verdi. Manisaspor'da bu sezon 19 yaşındaki Asım ve Kağan Miray, 11'er lig maçında oynadı. 21 yaşındaki Alper, ligde 8, 20 yaşındaki Ömer ise 5 kez şans buldu. 19 yaşındaki Kemal, son 3 maçta 11'de görev yaptı. Son 3 maçta oynayan 18 yaşındaki İlkay, Eskişehirspor mücadelesinde kendisine 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kaldı. Yine 18 yaşındaki Berk, ligde 3 maçta görev alırken Ömer, İstanbulspor maçında forma şansı yakaladı. Kağan, Asım ve Berk, performanslarıyla A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için 23 yaş altı futbolcular arasında düzenlenen Spor Toto 1'inci Lig karmasına seçilmeyi başardı.

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