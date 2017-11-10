Manisaspor'da gelen gideni arattı!

TFF 1. Lig temsilcisi Grandmedical Manisaspor, geçen sezon takımı ligde tutan isimlerden İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Ufuk Budak, Berk Neziroğluları, Umut Gündoğan, Savaş Yılmaz, Hakan Turan, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse, Ozan Sol, Mertan Caner Öztürk ile yolları ayırmış, bu oyuncuların yerlerine Emrullah Şalk, Hikmet Balioğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Mustafa Sevgi, Abdül- kadir Korkut, Iyayi Atiemwen, Berkay Samancı, Akın Açık, Axel Meye, Zahit Fındık'ı kadrosuna katmıştı.
ELDİVENLER GÖKTUĞ'DA
Manisaspor'da, Göztepe'den kiralanan Göktuğ Bakırbaş, Gazişehir Gaziantep maçında ortaya koyduğu performansla gönülleri fethetmeye devam etti. Antep deplasmanında yüzde yüzlük 5 net pozisyonu çıkaran genç file bekçisinin, Elazığ ile oynanacak kritik maçta da kaleyi koruması bekleniyor.
BAŞKAN UYARISI
Manisaspor'da, Elazığ mesaisi sürerken, başkan Abdullah Mergen teknik patron Fatih Tekke'den rapor aldı, oyunculara uyarı yaptı.
Mergen'in toplantıda oyuncuları uyardığı ve kısa zamanda kendilerinden seri galibiyet istediği öğrenildi.
AXEL MEYE KAYIP
Manisaspor'da, forvette Axel Meye yüksek maliyetine rağmen sadece 2 gol atarken, birçok maçta yokları oynadı. Meye, geçen sezon bu bölgede oynayan Bahattin Köse ve Mertan Caner Öztürk'ü oldukça aratıyor. Bahattin, Adanaspor'da daha şimdiden 12 maçta 6 gole ulaştı. (Yeni Asır)