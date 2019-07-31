Manisaspor’da Erkan Aslan dönemi! | Transfer haberleri...
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor, daha önce siyah-beyazlılarda görev yapan teknik direktör Erkan Aslan’ı takımın başına getirdi.
Geçen sezon Manisaspor’da 4 maç çalışan ardından görevden ayrılan Aslan’la 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Manisaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Sevdamızın ligi olmaz. Burada çalışmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Allah utandırmasın, başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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