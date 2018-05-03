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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
03.05.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Manisaspor’a büyük vefasızlık!

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Manisaspor’a büyük vefasızlık!

SPOR Toto 1. Lig’den puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2. Lig’e düşen, borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine kadar gelen Grandmedical Manisaspor’da yönetimin yaklaşık 1 aydır organize etmek için üzerinde çalıştığı vefa gecesinde hayal kırıklığı yaşandı.

Davetli siyasiler ve eski futbolcular geceye gelmedi, katılımın az olması sebebiyle sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un konseri ve kulübe gelir elde etmek için forma satışının yapılacağı açık artırma organizasyonu iptal edildi. Tarık Almış Tesisleri’ndeki vefa gecesine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, birçok siyasi ve iş adamı gelmedi. Organizasyona Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Akdağ ile 100’e yakın davetli katıldı.

Vefa gecesine katılımın az olmasına tepki gösteren Manisaspor Başkanı Gökay Budak, takımın yalnızlaştırılmak istendiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Budak, "Manisa’daki ağabeylerimiz bu kulübün bitmesini istiyor. Bunu kabul etmediğim için göreve geldim. Kulübümüz bünyesinde 400 çocuğumuz bulunuyor. Eğer bu kulüp kapanırsa 400 tane çocuğumuzun hayaliyle oynamış olacağız. Bu çocuklarımızın hayalleriyle oynanmasına asla izin vermem. Eğer birilerinin Manisaspor üzerinde hala bir hesabı varsa, ben bu hesapları bozmaya geldim" dedi.

Kulübün yaklaşık 50 milyon TL borcu olduğunu söyleyen Budak, "Spor camiasında bu rakamlar çok yüksek değil. 300 milyon TL borcu olan kulüpler ayaktayken Manisaspor’un böyle bir borçla bitirilmek istenmesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimler proje takımlarını çıkarırken Manisapor’u öldürmek istemesin" diye konuştu.

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