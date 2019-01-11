Manisaspor’a bir şok daha! FIFA bildirdi...
TFF 2. Lig takımlarından Manisaspor’a, Portekiz ekibi Benfica’ya olan borcu sebebiyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası uygulandı.
Son yıllarda maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Ege ekibi Manisaspor, mücadele ettiği TFF 2.Lig’in ikinci yarısı öncesi FIFA Disiplin Komitesi'nden gelen puan silme cezasıyla sarsıldı.
Siyah-beyazlıların daha önceden yaptığı transferler sebebiyle Benfica Kulübü'ne olan borcundan dolayı 6 puanı daha silindi.
Karar, Türkiye Futbol Federasyonu ile Manisaspor'a bildirildi. Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor, alınan cezası sonrası eksi 7 puana geriledi. Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle 6 puan, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı da 3 puan olmak üzere toplam 9 puanı silinmişti.
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