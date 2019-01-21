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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.01.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Manisaspor, transfer rotasını Beşiktaş U21’e çevirdi!

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Manisaspor, transfer rotasını Beşiktaş U21’e çevirdi!

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer’e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme hattında kalan Manisaspor, transferde gözünü Beşiktaş U21 takımına çevirdi.

Geçen hafta siyah-beyazlıların Akhisarspor’la oynadığı maçı izleyen teknik direktör Kazım Akgün’ün orta saha Berkay Can ve Yusuf Abay’ı beğendiği öğrenildi.

Yönetime iki futbolcunun kiralanması konusunda rapor verdiği öğrenilen genç teknik adamın, hafta sonunda Hacettepe ile deplasmanda oynanacak müsabakaya kadar takviye çalışmalarının bitmesini istediği bildirildi.

Alacaklı 29 eski futbolcu ve kulübün yalnız bu transfer dönemi için geçerli muvafakatname verip kulübün transfer yasağını kaldırmasına rağmen Sarıyer karşısında yeni takviyeleri Sercan, Muhammet, Berat, Furkan ve Jiyan’a lisans çıkaramayan siyah-beyazlıların, sorunu çözmesi bekleniyor.

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