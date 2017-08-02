Manisaspor Teknik Direktörü: Afyon kampında oyuncularımız iyi bir gelişim gösterdi

Yoğun antrenman programı uyguladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, futbolcularının kıyasıya forma rekabeti verdiğini söyledi. Oldukça yorulduklarını ancak emeklerinin karşılığını sezon içerisinde alacaklarını anlatan Karafırtınalar, "Kamp süresince oyuncularımız çok iyi bir gelişim gösterdi. Bazı isimler istediğim düzeyde olmasa da lig başlayana kadar herkes toparlanır. Ancak genel anlamda takımımız hazır bir görüntü ortaya koydu. Lig başlayana kadar da ufak tefek sorunları aşacağız" dedi.

Transfer yasağı yüzünden yeni bir futbolcuyu kadroya dahil edemeyeceklerini ifade eden Sait Karafırtınalar, "Gençlerimizin performansı beni çok umutlandırdı. Transfer yapamayacağız ancak içimizden yeni oyuncuları çıkaracağız" diye konuştu.

Lige iyi bir başlangıç yapacaklarını sözlerine ekleyen Karafırtınalar şunları söyledi:

"Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacağız. Temennimiz 2017-2018 sezonuna galibiyetle girmek. Fikstür benim için farketmiyor, sonuçta her takımla oynayacağız. Rakiplerimiz de bizim gibi kendini göstermek için sahada tüm performansını sergileyecek. İyi olan hedefine yürüyecek. Bizim hedefimiz iyi olanların arasında yer almak."

Manisaspor'da yeni transfer Axel Meye, sağ bacak arka üst adalesinde ödem oluştuğu için Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.