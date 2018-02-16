Manisaspor moral arıyor!
SPOR Toto 1. Lig’de son 4 maçının 3’ünü kaybederek kümede kalma umutlarını azaltan Grandmedical Manisaspor, yarın Adanaspor’u ağırlayacağı mücadeleyle moral kazanmaya çalışacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bilet fiyatları VIP 8, kapalı ve misafir tribünler 3 TL olarak belirlendi. Devre arasında mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki önemli aslarını kaybeden Tarzan’da Timur sakat, Mikic ise cezalı durumda.
Bu sezon borçları yüzünden 9 puanın silinen Manisaspor, 14 puanla kurtuluş hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. Pazar günü yapılacak olağanüstü kongreyi bekleyen takımın geçen hafta Boluspor maçına karayoluyla gittiği, hafta içinde oynanacak İstanbulspor deplasmanına nasıl gideceğinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanı öncesi kalınacak otelin rezervasyonunu da henüz yapamadı.
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