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Manisaspor - Denizlispor maçında gerginlik

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Manisa'da oynanan Manisaspor ile Denizlispor maçı sonrası protokolde gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, protokol tribününden Manisasporlu taraftarlarla tartışan Denizlisporlu yöneticilere tepki gösterdi.

İHA
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Manisaspor ile Denizlispor arasında oynanan Ege derbisinde sahada ve tribünlerde gergin anlar yaşandı. Bir kırmızı ve 9 sarı kartın çıktığı karşılaşma sonrası gerginlik protokol tribününe de yansıdı. Maç sırasında ve sonrasında protokol tribünün altındaki siyah-beyazlı taraftarlarla hararetli şekilde tartışan Denizlisporlu yöneticileri sakinleştirmeye çalışan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de daha sonra gerginliğe dahil oldu.

Denizlisporlu yöneticilerin taraftarlara maç sonu hakaret ettiği iddiası üzerine AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Denizlisporlu yöneticilere tepki gösterdi ve kısa süreli bir arbede yaşandı. Protokol tribününde bulunan diğer yöneticilerin araya girmesiyle olay sakinleştirildi.

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