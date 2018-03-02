Manisaspor, Denizlispor maçına hazır!
Manisaspor, Spor Toto 1. Lig’in 24.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Grandmedical Manisaspor, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kırmızı kart cezalısı Nikola Mikic, tedavileri devam eden Hikmet Balioğlu, Furkan Parsak ve Mehmet Enes Sığırcı Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.
TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI
Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman çift kale oyunda gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından stretching ile tamamlandı.
Manisaspor, yarın oynayacağı Denizlispor maçı için, Denizli’ye hareket ederek burada kampa girecek.
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