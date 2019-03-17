Manisaspor 3. Lig'e düştü!
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan xx
Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Berk Cambaz x, İlkay Gül x, Ömer Buğdaycı x, Kemal x (Muhammed Furkan dk. 90 ?), Cevdet Enes x, Gökhan x (Furkan Parsak dk. 46 xx), Atakan x (Anıl dk. 68 x), Mehmet Can x, Bayram x, Fatih x
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Ankara Demirspor: Zeki xx, Hüseyin x, Ramazan x, Akın x (Vural Koçaslan dk. 90+1 ?), Orhan x (Murat dk. 26 x), Safa Ali x, Serkan x, Burak x (Ozan dk. 80 x), Hakan x, Serkan x, Tahir Babaoğlu xxx
Teknik Sorumlu: Bahaddin Güneş
Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine 7 hafta kala havlu attı, Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Bir döneme damga vuran takım, Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu Türk futboluna sunmuştu.
İşte dönemin efsane kadrosu:
Hakan Balta - Bülent Ataman - Johanna - Meduna
Selçuk İnan - Arda Turan - Caner Erkin - Serkan Dökme - Zelenka - Holosko
Teknik Direktör: Ersun Yanal
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