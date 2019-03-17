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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.03.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Manisaspor 3. Lig'e düştü!

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Manisaspor 3. Lig'e düştü!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasbi Dede xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan xx

Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Berk Cambaz x, İlkay Gül x, Ömer Buğdaycı x, Kemal x (Muhammed Furkan dk. 90 ?), Cevdet Enes x, Gökhan x (Furkan Parsak dk. 46 xx), Atakan x (Anıl dk. 68 x), Mehmet Can x, Bayram x, Fatih x
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Ankara Demirspor: Zeki xx, Hüseyin x, Ramazan x, Akın x (Vural Koçaslan dk. 90+1 ?), Orhan x (Murat dk. 26 x), Safa Ali x, Serkan x, Burak x (Ozan dk. 80 x), Hakan x, Serkan x, Tahir Babaoğlu xxx
Teknik Sorumlu: Bahaddin Güneş

Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine 7 hafta kala havlu attı, Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Bir döneme damga vuran takım, Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu Türk futboluna sunmuştu.

Manisaspor 3. Lige düştü

İşte dönemin efsane kadrosu:

Hakan Balta - Bülent Ataman - Johanna - Meduna
Selçuk İnan - Arda Turan - Caner Erkin - Serkan Dökme - Zelenka - Holosko

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Manisaspor’un içler acısı haliEski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig’in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyah-beyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını ödeyememeleri sebebiyle ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor.
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Manisaspor 3. Lige düştü

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