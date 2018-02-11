Akhisarspor şeytanın bacağını kırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakanın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar yüksek tempoda oynanan maç, nefesleri kesti. Mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın 24. dakikasında Mustafa Yumlu kaydetti.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Erdem Bayık (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx)- Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa (xxx), Ömer (xxx), Eray (xxx) (Dk. 72 Serginho x), Sissoko (xxx), Larsson (xx) (Dk. 82 Muğdat xx), Soner (xxx), Olcan (xxx), Seleznov (xxx) (Dk. 89 Bilal)
BURSASPOR: Harun (xx)- Barış (x) (Dk. 68 Grozav x), Ekong (xx), Titi (xx), Behich (xx), Bostock (x), Badu (xx), Shehu (x) (Dk. 60 Delarge x), Ekoko (x), Stancu (x), Yusuf (x)
GOL: Dk. 24 Mustafa (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 55 Soner, Dk. 77 Serginho, Dk. 84 Ömer, Dk. 89 Lopes, Dk.90+4 Mustafa (Teleset Mobilya Akhisarspor) - Dk. 48 Shehu, Dk. 86 Titi (Bursaspor)
Alınan bu sonucun ardından Akhisarspor 24 puana yükselirken, Bursaspor ise 26 puanla haftayı tamamladı.
Ligde 7 maçtır kazanamayan Bursaspor ligde gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. 13 maç aradan sonra 3 puana ulaşan Akhisarspor ise Kardemir Karabükspor’a konuk olacak.
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