Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel

Grandmedical Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Ümit Yasin Arslan, Hikmet Balioğlu, Abdulkadir Korkut, Bakaki (Dk. 46 Zahit Fındık), Dimov, Mustafa Sevgi (Dk. 63 Metin Yüksel), Atiemwen, Perovic, Meye

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Ömer Alp Kulga, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Anıl Taşdemir, Taşkın İlter, Barış Örücü, Ziya

Alkurt (Dk. 87 Moritz), Yasin Ozan (Dk. 71 Cihan Özkaymak), Kappel

Goller: Dk. 3 Kappel (Denizlispor), Dk. 66 Abdulkadir Korkut (Grandmedical Manisaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ümit Yasin Arslan (Grandmedical Manisaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Mustafa Sevgi, Dk. 43 Meye, Dk. 90 Emrullah Şalk (Grandmedical Manisaspor), Dk. 50 Taşkın İlter, Dk. 65 Kappel, Dk. 68 Burak Altıparmak, Dk. 85 Ziya Alkurt, Dk. 90 Sankoh (Denizlispor)

MAÇ SONU

Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan, maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. Cihan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi oyuncularımızda aşırı bir stresin olması. Oyuncuların birbirinden uzak oynamaları pas hatalarına sebebiyet verdi. İkinci yarı bunu çözdük. İkinci devre bizim için performans yönünde istediğimiz gibiydi. İkinci yarıda oyuna giren oyuncuların da buna çok katkısı oldu. Aslında oyunu çevirebilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik."

- Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçın gergin geçmesinin normal olduğunu dile getirdi.

Her iki takımın da 3 puanı almayı çok istediğini vurgulayan Erginer, şunları kaydetti:

"İlk yarıda topa daha fazla hakimiyetimiz vardı. İyi futbol oynadık, iyi hücumlar yaptık. Rakibin bildiğimiz zaaflarını, eksiklerini değerlendirdik ve skoru bulduk. İkinci yarıda zaman zaman oyun disiplininden koptuk. Takım kazanmak istiyor ama taktik disipline riayet etmek lazım. Çok sevinemedik belki ama bu skor çok da üzmedi."