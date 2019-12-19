Manisa Futbol Kulübü Kayserispor maçı için geri sayım devam ediyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, 5. tur rövanşında Manisa FK’yı ağırlayacak. İlk maçta 3-2 yenildiği Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, galibiyete odaklanmış durumda. Peki, Manisa Futbol Kulübü – Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

19 Aralık tarihli Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilki olan Manisa Futbol Kulübü Kayserispor maçı saat 13.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Maç öncesi öne çıkan notlar

Karşılaşma 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğü ile sonuçlanırsa müsabaka uzayacak, sonucun değişmemesi halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Manisa FK 2 ya da üzeri farklı galibiyetlerle de turu geçen taraf olacak.

Teknik direktör İsmail Ertekin'in futbolcularla yaptığı toplantıda, "Ligde son 3 maçımızı kazanamadık. Kupada turu geçerek yeni yıla mutlu girmeliyiz. Ben sizlere inanıyorum" cümlelerini kurduğu öğrenildi.