Manisa FK’dan Oğuz Yılmaz atağı! 1 milyon 200 bin liralık teklif...

İkinci yarıda yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen siyah-beyazlıların tecrübeli stopere 1 milyon 200 bin TL’lik teklif sunduğu öğrenildi. Oğuz’un ise 1 milyon 500 bin TL talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Oğuz için Altay’ın da devrede olduğu vurgulandı.

Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor’dan Denizlispor’a transfer olan ve yeşil-siyahlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuz, bu sezon Süper Lig’de 13 maça çıktı.

Alacakları için Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname gönderen 27 yaşındaki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!